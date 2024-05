Junge Ukrainerin mit gestohlenem Auto erwischt

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 17:31 / ©OÖ Michael Dietrich

Am gestrigen Mittwochmorgen, dem 22. Mai 2024, um 9 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Wolfsberg eine umfassende Verkehrskontrolle am Kontrollpunkt in Haimburg durch. Dafür wurde der gesamte Verkehr von der Autobahn abgeleitet, um jedes Fahrzeug genau unter die Lupe nehmen zu können.

Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen im Visier

Unter den kontrollierten Fahrzeugen befand sich auch ein Wagen mit deutschen Kennzeichen, gelenkt von einer 26-jährigen Ukrainerin. Doch was wie eine gewöhnliche Kontrolle begann, endete mit einer schockierenden Entdeckung: Der Wagen war in Frankreich als gestohlen gemeldet – und das bereits im März dieses Jahres.

Kennzeichen-Fälschung

„Die angebrachten deutschen Kennzeichen stellten sich als gefälscht heraus. Der PKW und die gefälschten Kennzeichen wurden sichergestellt“, heißt es seitens der Polizei. Sofort sicherten die Beamten das Auto und die gefälschten Kennzeichen. Die 26-jährige Fahrerin wurde eingehend befragt und der Fall der Staatsanwaltschaft Klagenfurt übergeben. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wird die Fahrzeuglenkerin nach Abschluss der Erhebungen auf freiem Fuß angezeigt“, heißt es abschließend.