Crash bei Seefeld: Waren die Drogen schuld?

Am 22.05.2024, gegen 17:10 Uhr, fuhr eine 45-jährige Österreicherin mit ihren Auto entlang der B177 von Scharnitz in Richtung Seefeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 41-jähriger Österreichers. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Mann blieb unverletzt, die Frau wurde von der Rettung mit Verletzungen im Nacken- und Brustbereich in das Krankenhaus Innsbruck gebracht. Ein bei dem 41-Jährigen durchgeführter Drogen-Schnelltest verlief positiv. Der Lenker wurde dem Amtsarzt zur Fahrtauglichkeitsprüfung vorgeführt. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt Anzeige an die zuständigen Stellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2024 um 17:54 Uhr aktualisiert