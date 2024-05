Auffahrunfall und Frontalcrash fordert fünf Verletzte

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 19:13 / ©5min.at

Bei einem Verkehrsunfall am 23. Mai 2024, gegen 14.50 Uhr auf der Nußdorfer Landesstraße 204 im Gemeindegebiet von Nußdorf am Haunsberg mit vier beteiligten Fahrzeugen wurden fünf Personen unbestimmten Grades verletzt. Ersten Informationen zufolge dürfte es bei einem Abbiegevorgang zu einem Auffahrunfall bzw. in weiterer Folge zu einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren Auffahrunfall gekommen sein. Die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen zur Rekonstruktion des Umfallherganges mittels Drohnenunterstützung wurden aufgenommen und mit der Spurenauswertung begonnen.

Verletzten wurden ins Spital gebracht

Die verletzten Personen wurden nach der Erstversorgung vor Ort vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Salzburg bzw. in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Die Feuerwehren Nußdorf und Pinswag standen im Einsatz, die L 204 war für zweieinhalb Stunden gesperrt.

