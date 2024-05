Diesen Samstag: Motorrad-Sternfahrt für den guten Zweck

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 20:34 / ©Pexels / Kelly

Der Verein MENA – MEnschenNAh – bietet einsamen Personen aller Altersgruppen sozialen Rückhalt und unterschiedliche Hilfen an. Zugunsten des Vereins findet am kommenden Samstag, dem 25. Mai 2024, eine Motorradsternfahrt statt. Von Klagenfurt, Wolfsberg, Villach und Spittal an der Drau geht es direkt zu einer Benefizveranstaltung nach Drobollach, wo neben einer Motorradsegnung auch leckere Schmankerln, Livemusik und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die teilnehmenden Biker wartet.