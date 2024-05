In Bach gelandet: 17-Jährige stürzt mit Auto über Böschung

Am späten Nachmittag des gestrigen 23. Mai war eine 17-jährige Feldkirchnerin mit ihrem Auto auf der B94 von Villach kommend in Richtung Feldkirchen unterwegs. In Steindorf (Bezirk Feldkirchen) kam sie aber aus bisher noch nicht bekannter Ursache auf gerade Strecke mit ihrem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte in weiterer Folge über die Böschung nach unten in den angrenzenden Bach, berichtet die Polizei.

Auto aus Bach gezogen und abgeschleppt

Ein hinter ihr fahrender Autofahrer konnte den Unfall beobachten und setzte sofort die Rettungskette in gang. Die 17-Jährige wurde verletzt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Das schwer beschädigte Auto wurde zunächst durch die Feuerwehr Bodensdorf-Tschöran aus dem Bach gezogen und in weiterer Folge vom Unfallort abgeschleppt.