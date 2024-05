Heftiges Gewitter sorgt im Innviertel für überflutete Keller

Ein heftiges und blitzintensives Gewitter ist gestern Abend noch über das Innviertel (Oberösterreich) gezogen. Wie die Wetter-Plattform „WetterOnline Austria“ auf Facebook berichtet, dürfte auch Hagel mit von der Partie gewesen sein. Daten der „Unwetterwarnzentrale“ zeigen zudem, dass es in Braunau am Inn, direkt an der deutschen Grenze, gestern etwas mehr als 50 Liter geregnet hat und damit deutlich mehr als überall anders in Österreich. Hinter Braunau liegt in dieser Statistik mit ziemlich genau der Hälfte an Niederschlag Ostermiething (ebenfalls im Bezirk Braunau). Insgesamt wurden gestern in Oberösterreich demnach auch 8.781 Blitze gezählt.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Das kurze aber intensive Gewitter hatte auch zumindest mehrere Feuerwehreinsätze zur Folge. Wegen überfluteter Keller sind laut dem oberösterreichischen Landesfeuerwehrverband die Feuerwehren Helpfau-Uttendorf, Handenberg und Pischelsdorf am Engelbach ausgerückt.