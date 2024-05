Lignano-Story schockiert: Bei Kärntner sind „36 Stunden einfach weg“

Die Feiern in Lignano sind bei so manchem wohl auch wieder ausgeartet.

Am vergangenen Wochenende waren wieder zehntausende Feiernde in Lignano – der größte Teil davon aus Österreich. Alle Jahre wieder zeigt die Polizei vor Ort zwar Präsenz, kann jedoch nicht alles verhindern. Und dieses Jahr scheint es ganz besonders wild zugegangen zu sein: „Wir hatten so viel zu tun wie schon lange nicht mehr“, wie Martin Macor, einer jener zwei Kärntner Polizisten, die in Lignano im Einsatz waren, im Gespräch mit 5 Minuten erzählte.

„Hatte einen Filmriss“

Kürzlich hat auch die über Kärnten hinaus bekannte Instagram-Seite „klagenfurt_elite“ die Follower um Eindrücke aus Lignano gebeten – und die Geschichten, die so mancher Kärntner erlebt hat und erzählt, schockieren. Bei einem Kärntner dürfte es besonders ausgeartet sein. „Hatte einen Filmriss. 36 Stunden sind einfach weg“, meint er etwa. Aufgewacht ist er am Hauptbahnhof in Wien. „Kein Plan, was passiert ist.“

Tattoo mit Rechtschreibfehler

Zumindest zwei Kärntner haben sich auch ein Tattoo stechen lassen. Allerdings dürfte es bei einem der beiden nicht ganz nach Plan verlaufen sein. Das Tattoo sollte eigentlich „do it anyway“ („mach es sowieso“) sagen, rausgekommen ist aber „do it anywhay“ – Rechtschreibfehler inklusive.

Feiernde hinterlassen viel Müll in Lignano

Etwas mehr als nur Mitleid haben einige Feiernde auch den „AirBnB“-Vermietern in Lignano zurückgelassen. Auf einem Video sieht man einen kaputten Fernsehbildschirm und einiges an Dreck in den Zimmern. Viel Müll haben die Feiernden auch auf den Stränden hinterlassen, wie Fotos vom aus Lignano bezeugen. Viele weitere Storys zeigen jedenfalls, dass es so mancher in der italienischen Küstenstadt auch dieses Jahr wohl wieder übertrieben hat.