Nach 13 Jahren: Anke (33) braucht einen neuen Rollstuhl

Seit mittlerweile 13 Jahren sitzt die Grazerin Anke in ein und demselben Rollstuhl. „Den Geräuschen nach zu urteilen, fürchte ich, er macht es nicht mehr lange“, heißt es nun in einem Spendenaufruf für die 33-Jährige. Den Aufruf hat die Organisation „Feministischer Stammtisch Graz“ organisiert.

Ohne „e-motions“ wäre Anke auf persönliche Assistenz angewiesen

Hier kommt nämlich das Problem ins Spiel: Die Eggenbergerin braucht aufgrund der fehlenden Kraft in ihren Händen einen Rollstuhl, der auch „e-motions“, also elektrisch unterstützte Treibreifen, besitzt. Ohne diese wäre sie durchgehend auf persönliche Assistenz angewiesen. „Ich könnte mich nicht einmal selbstständig in meiner eigenen Wohnung fortbewegen“, heißt es in dem Spendenaufruf weiter.

„Ich freue mich über jede Hilfe“

Die Krankenkasse finanziert – aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage und der derzeitigen Bestimmungen rund um Pflegestufen – ihren Rollstuhl jedoch nur teilweise, weshalb sie eben auf Hilfe angewiesen ist. Vollständig selbst finanzieren kann die 33-Jährige den neuen Rollstuhl nämlich nicht. „Ich freue mich über jede Hilfe, bedanke mich schon jetzt für alle Spenden“, heißt es in dem Aufruf abschließend.