Self-Check-in in den Spitälern: Patienten melden sich nun selbst an

In einigen steirischen Spitalsambulanzen der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) können sich Terminpatienten mit ihrer e-card bereits bei einem Self-Check-in anmelden und vermeiden dadurch Wartezeiten am Schalter. Aktuell kommen neue Kliniken dazu – und das Service wird noch nutzerfreundlicher gestaltet.

Bereits erfolgreich

Rund 34.000 Mal wurde der e-card-Self-Check-in, also die von Patienten selbst durchgeführte Ambulanzanmeldung, am LKH-Universitätsklinikum in Graz und fast 30.000 Mal am LKH Hochsteiermark im Vorjahr genutzt. Installiert sind die Geräte, bei denen man nur die e-card stecken und die aufscheinenden persönlichen Daten bestätigen muss, vorwiegend in jenen Ambulanzen der KAGes, in die Patienten regelmäßig wiederkommen.

Hier gibt es den Self-Check-in

Am LKH-Universitätsklinikum Graz ist eine selbständige Anmeldung für Terminpatienten bereits an den Universitätskliniken für Dermatologie und Venerologie, Kinder- und Jugendchirurgie, Kinder- und Jugendheilkunde, Zahnmedizin und Mundgesundheit sowie an den Abteilungen für Endokrinologie und Diabetologie und für Infektiologie möglich. Am LKH Hochsteiermark punktet der Standort Bruck im Bereich der Dialyse und an der Abteilung für Augenheilkunde mit einem Self-Check-in, am Standort Leoben die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde.

©KAGES ©KAGES

Mitarbeiter bleiben am Schalter

„Wir beobachten laufend die Nutzerzahlen der Self-Check-ins und belassen die Geräte nur dort, wo sie auch entsprechend oft verwendet werden. Damit passen wir das Angebot optimal an die Bedürfnisse der Patienten an. In sämtlichen Ambulanzen bleiben auch die Schalter mit Mitarbeiterinnen besetzt, falls zusätzliche Fragen zu klären sind oder jemandem die persönliche Anmeldung lieber ist“, erklärt der KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, Ulf Drabek. „Terminpatienten checken am Automaten zeitsparend ein, vermindern dadurch die Infektionsgefahr in langen Warteschlangen und erhalten nach der Bestätigung ihres erfolgreichen Check-ins automatisch eine Wegbeschreibung zur richtigen Ambulanz“, erläutert KAGes-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark.

Nur bei Terminen

„Wichtig zu wissen ist, dass eine Selbstanmeldung nur möglich ist, wenn der Patient bereits einen Termin für diesen Ambulanzbesuch hat. Notfälle melden sich weiterhin beim Schalter an“, betont Self-Check-in-Projektleiter Thomas Müller von der Fachabteilung Medizininformatik. „Einmal jährlich müssen die Daten wie Name, Adresse und Sozialversicherungsnummer am Schalter persönlich bestätigt werden – daher bewährt sich die Selbst-Anmeldung besonders dort, wo regelmäßig Folgeuntersuchungen stattfinden.“

Erweiterungen folgen

Das Self-Check-in-Service wird seit April auch auf der Abteilung für Orthopädie am Standort Bad Radkersburg am LKH Südsteiermark angeboten und wird im Mai auf die Universitätsklinik für Augenheilkunde in Graz ausgeweitet, wo zwei neue Terminals installiert werden. Auch die Abteilungen für Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie am Standort Judenburg werden noch im Mai damit versorgt – damit bekommt das LKH Murtal seinen ersten Self-Check-in-Terminal. „Seit Jahresbeginn wird zudem die Software der Self-Check-in-Terminals modernisiert und jene Terminals, die bereits mit der neuen Software laufen, bieten die Anmelde-Informationen nun in acht Sprachen an“, berichtet Thomas Hofer, Direktor für Technik und IT.