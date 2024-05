Millionenpleite: Kärntner Baufirma ist jetzt insolvent

Rund zwei Millionen Euro betragen die Passiva, die „RJMM Projektentwicklungs GmbH“ in den vergangenen Jahren angehäuft hat, wie der KSV1870 in einer Aussendung berichtet. Laut Eröffnungsantrag verfüge die Gesellschaft über kein Vermögen. Noch unbekannt ist, wie viele Mitarbeiter von der Pleite betroffen sind. Das Unternehmen war jedenfalls im Bereich der Bauführung und Bauausführung tätig und hat seinen Sitz in Großkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau).

Deshalb ist man in Insolvenz gerutscht

Den Grund für die Insolvenz gibt man als „langwierigen Prozess und den damit verbundenen Kosten“ an. Diese hätten eine Restrukturierung trotz des Versuches, das über einen renommierten Unternehmensberater zu erledigen, der auch interimsmäßig die Geschäftsführung übernommen hat, unmöglich gemacht, heißt es im Antrag. An einer Insolvenz sei man in weiterer Folge nicht mehr vorbeigekommen.