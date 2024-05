Graf-Biodiversitätspreis des Landes Steiermark vergeben

„Unsere Natur- und Kulturlandschaften sind extrem vielfältig und bieten dadurch vielen verschiedenen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum“, streicht Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner die Bedeutung der Biodiversität hervor. Neben den zahlreichen Aktivitäten und Maßnahmen des Landes arbeiten unzählige Vereine, Initiativen und Privatpersonen unermüdlich am Schutz der Artenvielfalt, viele von ihnen ehrenamtlich. Um sie vor den Vorhang zu holen, hat Lackner gemeinsam mit dem Ehepaar Marianne und Wilhelm Graf 2021 den „Silberdistel“ genannten „M. & W. Graf-Biodiversitätspreis des Landes Steiermark“ ins Leben gerufen. Er wird seither jährlich verliehen – dieses Jahr punktgenau am Internationalen Tag der Biodiversität am 22. Mai. „Es gibt in der Steiermark viele engagierte Menschen, viele Aktivitäten, viele Projekte, aber auch viele Ideen und Visionen, die umgesetzt werden“, zeigt sich Marianne Graf, Stifterin des Preises, von den Initiativen begeistert. „Dieser Preis soll ein Aufzeiger sein, der zielgerichtet auf bestehende und erfolgreiche Projekte hinweist und sie ins Scheinwerferlicht holt. Sie sind wiederum Ansporn und Motor für weitere Aktivitäten, die noch intensiver Ökologie und Ökonomie, Technik und Natur, Fortschritt und gewachsenes Wissen verbinden.“

©Naturschutzakademie Stmk/Lunghammer ©Naturschutzakademie Stmk/Lunghammer ©Naturschutzakademie Stmk/Lunghammer ©Naturschutzakademie Stmk/Lunghammer ©Naturschutzakademie Stmk/Lunghammer

Die Preisträger 2024

Der Ehrenpreis wurde Karin Hochegger verliehen. Sie ist seit über 20 Jahren in der Region Ennstal-Ausseerland im Naturschutz tätig und war zuletzt auch als Europaschutzgebietsbetreuerin beim Amt der Stmk. Landesregierung angestellt. Darüber hinaus hat die Autorin wissenschaftlicher Arbeiten und Bücher in intensiver Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Bezirksleiter des Naturschutzbundes, Gerhard Schmiedhofer (Silberdistel-Ehrenpreisträger 2021), zahlreiche Projekte zum Schutz der Biodiversität umgesetzt. 2017 wurde sie von den steirischen Naturschutz- und Umweltorganisationen für ihr Engagement mit dem „Umwelt-Oswald“ ausgezeichnet. Derzeit ist sie als Projektleiterin für die Umsetzung von Moor-Renaturierungen bei der ARGE Naturschutz Ausseerland und Ennstal tätig. Aus den 85 eingereichten Projekten hat eine Fachjury eine Shortlist erstellt, aus der dann die Steirerinnen und Steirern mittels Internet-Voting die Preisträgerinnen und Preisträger in vier Kategorien gewählt haben.