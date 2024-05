Kärntner Gemeinde setzt Kostenerhöhung für Müll und Wasser aus

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 10:01 / ©Stadtgemeinde Wolfsberg

In Wolfsberg wird es dieses Jahr eine „Gebührenbremse“ bei der Wasserversorgung und Müllbeseitigung geben, wie die Stadtgemeinde nun in einer Aussendung berichtet. Hintergrund ist dabei ein vom Bunde beschlossener Zweckzuschuss, der über die Bundesländer den Gemeinden als Ausgleich für inflationsbedingt höhere Kosten zur Verfügung gestellt wird. In diesem Rahmen fließen nach Wolfsberg nämlich knapp 420.000 Euro.

Wird es in Zukunft eine Erhöhung geben?

„Die Gebühren wurden in Wolfsberg schon seit 2018 nicht mehr angepasst“, betonte Bürgermeister Hannes Primus. „Die zukünftige Entwicklung werden wir uns aber genau anschauen müssen, denn die Gemeinden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand.“ Ohne eigenes Zutun würde eine aktuelle Statistik für den Monat Mai für die Stadtgemeinde Wolfsberg nämlich ein Minus von fast 600.000 Euro aufweisen – nur weil man vom Land weniger bekommt, als man wieder einzahlen muss, heißt es in der Aussendung.

Umrüstung von Gemeindegebäuden ebenfalls beschlossen

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die Umrüstung der Gemeindegebäude in St. Stefan (Haus der Musik, Kindergarten, Volksschule) von der derzeitigen Gasheizung auf Fernwärme. Die Umstellung kostet rund 227.000 Euro und soll im nächsten Jahr umgesetzt werden.