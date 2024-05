ÖBB: Über 7.300 zusätzliche Sitzplätze zu Fronleichnam

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 10:12 / ©ÖBB I Hanno Thurnher

Die ÖBB stocken Zugverbindungen auf Süd- und Weststrecke auf. Mit über 7300 zusätzlichen Sitzplätzen zu Fronleichnam werden deutlich mehr Kapazitäten auf den Hauptstrecken geschaffen.

Sitzplatz reservieren

Die ÖBB empfehlen besonders an den stärksten Reisetagen einen Sitzplatz zu reservieren. Reservierungen sind online, in der ÖBB App, am ÖBB Ticketschalter und beim ÖBB Kundenservice unter 05-1717 ab 3 Euro erhältlich. Sitzplatzreservierungen für den Tagesverkehr sind bis zu 15 Tage vor Abreise vollständig stornier- und erstattbar. Vom 14. bis zu einem Tag vor Abreise erhalten Reisende bei Stornierung 50 Prozent des Betrags zurück.

Zusätzliche Verbindungen rund um Fronleichnam: Mittwoch, 29.05.2024: D 17000 von Wien Hbf – Salzburg Hbf (ab 11.10 / an 14.31) fährt zusätzlich.

D 17001 von Salzburg Hbf – Wien Hbf (ab 15.26 / an 18.50) fährt zusätzlich.

D 14006 von Villach Hbf – Wien Hbf (ab 10.13 / an 14.50) fährt zusätzlich.

D 14003 von Wien Hbf – Villach Hbf (ab 16.20 / an 21.00) fährt zusätzlich. Donnerstag, 30.05.2024 D 19780 von Wien Hbf – Feldkirch Bf (ab 08.45 / an 16.33) fährt zusätzlich.

RJX 767 Innsbruck Hbf – Flughafen Wien fährt bis Wien Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 567 Innsbruck Hbf – Flughafen Wien fährt bereits ab Feldkirch.

D 14017 von Wien Hbf – Villach Hbf (ab 08.13 / an 13.16) fährt zusätzlich.

D 14600 von Villach Hbf – Wien Hbf (ab 15.17 / ab 19.51) fährt zusätzlich. Samstag, 01.06.2024 RJX 766 von Flughafen Wien – Innsbruck Hbf fährt ab Wien Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 566 von Flughafen Wien – Innsbruck Hbf wird bis Feldkirch verlängert.

RJX 567 von Wien Hbf – Flughafen Wien fährt bereits ab Feldkirch. Sonntag, 02.06.2024 D 19781 von Feldkirch Bf – Wien Hbf (ab 12.55 / an 20.15) fährt zusätzlich.

D 17003 von Bischofshofen Bf – Wien Hbf (ab 14.35 / an 18.43) fährt zusätzlich.

RJX 560 Flughafen Wien – Wien Hbf wird bis Feldkirch verlängert.

D 14017 von Wien Hbf – Villach Hbf (ab 08.13 / an 13.16) fährt zusätzlich.

D 14018 von Villach Hbf – Wien Hbf (ab 15.17 / an 19.50) fährt zusätzlich.

D 14592 von Villach Hbf – Wien Hbf (ab 13.06 / an 17.51) fährt zusätzlich.

D 14609 von Wien Hbf – Villach Hbf (ab 09.20 / an 14.15) fährt zusätzlich.

D 14610 von Klagenfurt Hbf – Wien Hbf (ab 17.46 / an 21.51 fährt zusätzlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2024 um 10:36 Uhr aktualisiert