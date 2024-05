Niederösterreicherin (68) trieb tot in Fluss: Obduktionsergebnis ist da

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 10:15 / ©Adobe Stock/ Spitzi-Foto

Nur mit einem BH bekleidet und in der Schwarza treibend: So fanden Passanten am Mittwoch, dem 22. Mai, gegen 16 Uhr, die Leiche einer 68-jährigen Niederösterreicherin aus dem Bezirk Neunkirchen vor. 5 Minuten berichtete. Die Frau wurde als vermisst gemeldet. Ihr Tod warf durchaus ein Rätsel auf, immer war sie (fast) nackt.

Obduktionsergebnis liegt vor

Vorerst war noch unklar, ob Fremdverschulden vorliegt. Diesbezüglich wurden auch Ermittlungen geführt – mehr dazu hier. Die Obduktion konnte nun Aufschluss bringen. Der Verdacht auf Fremdverschulden konnte widerlegt werden. Bei der Obduktion konnten keine Hinweise festgestellt werden, die auf Fremdverschulden deuten.