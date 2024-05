Parlament in Trauer: Politiker Manfried Welan mit 86 Jahren verstorben

„Meine Seele hat es eilig“, schrieb Manfried Welan in einem seiner letzten Bücher („Ein Baum in der Lichtung. Alterserwachen“). Er ist gestern im Alter von 86 Jahren in Wien verstorben. Manfried Welan war Zeit seines Lebens dem Parlament verbunden. Er arbeitete seit 2003, dem Gründungsjahr der „Margaretha Lupac-Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie“, in der Jury mit und hatte die meiste Zeit über den Vorsitz inne. Er war ein guter, prägnanter Redner, was seit 2004 auch bei den Preisverleihungen der Margaretha Lupac-Stiftung geschätzt wurde.

Freiwilliges Engagement

Manfried Welan verstand sein freiwilliges und unentgeltliches Engagement für die Lupac-Stiftung als Dienst am Parlament und der Demokratie. Er lebte den generationenübergreifenden Dialog auf Augenhöhe. Die Stiftung verliert mit ihm eine wesentliche Konstante und einen überzeugten Unterstützer. Bei einem Empfang im Parlament anlässlich seines 80. Geburtstags sagte er, Demokratie und Parlamentarismus gehörten für ihn „zum Wichtigsten, was die Menschheit in ihrer Geschichte erreicht hat, weil dadurch Veränderung in der Gesellschaft ohne Gewalt erfolgt.“

Er setzte sich für die Demokratie ein

Zeit seines Lebens setzte sich Manfried Welan für die Erklärung der österreichischen Demokratie ein – sei es durch Arbeiten zur Rolle des Bundespräsidenten, der Parlamente auf allen staatlichen Ebenen oder in der Auseinandersetzung mit Fragen des Wahlrechts und der Repräsentation in einer diversen Gesellschaft. Er schrieb 30 Bücher und veröffentlichte zahllose Beiträge in Fachbüchern und Fachzeitschriften, auch im Bereich der politischen Bildung. Welan erhielt mehrere Auszeichnungen und Ehrungen, unter anderem bekam er 1981 den Ehrenring der Universität für Bodenkultur verliehen und 1993 ein Ehrendoktorat der westungarischen Universität Pannon Tudomany Egyetem. Im Guttenberghaus der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien ist ein Hörsaal nach ihm benannt.