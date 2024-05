Eifersuchtsdrama: Wollte 56-Jähriger in Villach zwei Menschen töten?

Am 9. August hat es in einem Villacher Mehrparteienhaus gebrannt.

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 10:35 / ©HFW Villach

Es war am 9. August des Vorjahres, als ein jetzt 56-jähriger Rumäne in einem Villacher Mehrparteienhaus Benzin verschüttet und daraufhin ein Feuer gelegt und dadurch seine Ex-Freundin und ihren neuen Lebensgefährten töten versucht haben soll. Bereits am 20. März stand er vor Gericht, nun wird das Verfahren fortgesetzt, wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht.

Niemand wurde verletzt

Verletzt wurde bei dem Feuer schließlich aber niemand, da es rechtzeitig entdeckt wurde. Ein weiterer Vorwurf lautet auf Brandstiftung, die Tat hat der 56-Jährige bei der Polizei bereits gestanden. Beim ersten Prozess bekannte er sich auch teilweise schuldig, lediglich den Mordversuch bestreitet er. Er hätte nicht beabsichtigt, jemanden zu töten, er habe seiner Ex-Freundin nur einen Schrecken einjagen wollen.

Geschworenengericht kommt am Montag wieder zusammen

Am kommenden Montag, den 27. Mai, wird das Verfahren zwischen 9 und 17 Uhr vor einem Geschworenengericht fortgesetzt. Die Anklage lautet weiterhin auf Mord und Brandstiftung. Den Vorsitz hat Richter Bernd Lutschounig. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.