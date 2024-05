Räuberischer Diebstahl: Opfer bei Streit um Kernöl schwer verletzt

In den Abendstunden hielten sich die drei Kroaten in einer Raststation auf und konsumierten dort Alkohol. Ohne die Zeche zu bezahlen, verließen sie die Örtlichkeit. Durch eine unverschlossene Tür begaben sie sich gegen 21.30 Uhr in ein in der Nähe befindliches Wohnhaus. Nachdem sie Schuhe, eine Flasche Kernöl und eine Flasche Saft entwendet hatten, wurden sie von der Besitzerin überrascht, die laut um Hilfe schrie.

Mann schwer verletzt

Ihr 53-jähriger Mann kam ihr zu Hilfe und verfolgte die Männer bis vor das Haus. Als er dann dem 19-Jährigen das Kernöl entreißen wollte, versetzte ihm dieser einen Faustschlag ins Gesicht. Gemeinsam mit einer Nachbarin konnte der 53-Jährige den 22- und den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. Der 19-Jährige flüchtete vorerst, kehrte jedoch wenig später an die Örtlichkeit zurück. Danach wurden die Tatverdächtigen festgenommen. Der 53-Jährige, der erst am Donnerstag 23. Mai 2024, starke Schmerzen verspürte, begab sich selbstständig ins Krankenhaus nach Kalwang. Dort wurde eine schwere Verletzung festgestellt.

Bescheid zur Abschiebung

Bei den Einvernahmen waren die Tatverdächtigen teilweise geständig. Der 19-Jährige wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Für den 22- und den 24-Jährigen wurde ein Festnahmeauftrag erteilt und in weiterer Folge ein Bescheid zur Abschiebung verfügt. Sie wurden ins Anhaltezentrum Vordernberg überstellt.