Alltagshelden gesucht! VinziLife und Haus Rosalie brauchen Ehrenamtliche

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 11:57 / ©VinziWerke

Der Sommer steht vor der Tür und zahlreiche Menschen freuen sich auf ihren bevorstehenden Urlaub. So auch viele Steirer, die sich in den Frauen*einrichtungen der VinziWerke, dem Haus Rosalie und VinziLife engagieren. Um die Sommermonate gut überbrücken und den Betrieb wie gewohnt aufrechterhalten zu können, werden derzeit dringend Alltagshelden gesucht.

Dringend Helfer gesucht

„Obdachlosigkeit kennt keine Jahreszeiten. Das zeigt sich auch in den Nächtigungszahlen: Unsere Einrichtungen sind ganzjährig zu über 90 Prozent ausgelastet. Deshalb stellen uns die Sommermonate jedes Jahr vor große Herausforderungen, da viele unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im Urlaub sind. Die Zahl der Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, bleibt unverändert hoch, und wir müssen weiterhin unsere Dienste besetzen“, so Amrita Böker, Koordinatorin der VinziWerke.

Keine Vorkenntnisse notwendig

Um sich in den Einrichtungen der VinziWerke zu engagieren, sind keine Vorkenntnisse notwendig. Man wird von den Einrichtungsleiter*innen und erfahrenen freiwilligen Mitarbeiter*innen in sämtliche Abläufe eingeführt und kann anschließend selbst entscheiden, wie viel Zeit man für das Ehrenamt in der Einrichtung zur Verfügung hat. „Man kann den Frauen* schon durch Gespräche und Zuhören weiterhelfen“, berichtet Amrita Böker. „Unsere Mitarbeiter*innen berichten, dass ihnen das freiwillige Engagement sehr viel zurückgibt. Einerseits macht es Spaß, anderseits merkt man, dass man Menschen direkt helfen kann.“

Wir sind jedem einzelnen Menschen, der sich bei uns engagiert und seine Zeit unseren Bewohnerinnen* schenkt, unendlich dankbar. Um die Dienste der Sommermonate gut planen zu können und genug Zeit für die Einschulung der neuen Freiwilligen zu haben, ist es wichtig, dass sich Interessierte bald bei uns melden Barbara Goricki-Gubo, Leiterin vom Haus Rosalie.