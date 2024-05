Todesdrama um verhungerten Buben (3): U-Haft über die Eltern beantragt

Es ist Montag, der 20. Mai 2024. Als die Eltern das Zimmer des dreijährigen Buben betreten, finden sie in tot in seinem Bett liegend auf. Sofort alarmiert der Vater die Polizei, wir berichteten. Wie konnte so etwas bloß passieren? Das Kind war doch noch so jung und hätte eigentlich gesund sein sollen.

Dreijähriger ist einfach verhungert

Die Obduktion brachte schließlich erschreckende Details ans Licht, die erahnen lassen, was sich in jenen vier Wänden in Kufstein, Tirol, abgespielt haben dürfte. Der Dreijährige starb wegen einer massiven Unterernährung – sprich, er ist verhungert. Nachdem die Eltern, 25 und 26 Jahre alt, wegen eines psychischen Ausnahmezustandes in einem Spital gewesen waren, wurden sie festgenommen.

Geschwistern ging es gut

Doch der Bub war nicht das einzige Kind des Paares. Er hatte drei Geschwister, drei Mädchen im Alter von einem, drei und sechs Jahren. Sie aber wiesen keine Mangelerscheinungen auf. Dennoch wurden sie aufgrund der Umstände in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben. Ob Probleme bei der Familie bekannt waren? Allen Anschein nicht. Zumindest behördlich war die Familie zuvor nie auffällig geworden.

Aussage der Eltern

Was nun aber sagen die Eltern dazu? Während der Vater von seinem Recht, nicht auszusagen, Gebrauch machte, redete die Mutter hingegen sehr wohl. 5 Minuten berichtete. Laut ihrer Aussage sei der Bub in den letzten Wochen krank gewesen und hätte keinen Appetit gehabt. Ein Arztbesuch sei demnächst geplant gewesen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wird auch dem nachgehen. Es soll weiter abgeklärt werden, inwiefern der Tod des Kindes „andere, medizinische Ursachen“ gehabt haben könnte. Bisher habe es aber dahingehend keine Hinweise gegeben.

Antrag auf U-Haft gestellt

Somit bleibt auch der Mordverdacht gegen die Eltern aufrecht. Über die Eltern – für die jedenfalls die Unschuldsvermutung gilt – wurde die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt. Diese muss innerhalb von 48 Stunden erfolgen, dürfte aber laut APA-Informationen noch am Freitag ergehen.

Bub wurde mehrere Wochen nicht versorgt

Erste Ergebnisse der Ermittlungen ergaben auch, dass das Kind „zumindest mehrere Wochen“ lang nicht mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt worden sei. Zudem besteht der zusätzlich der Verdacht, dass die Eltern, es „trotz offensichtlicher Verschlechterung seines Gesundheitszustandes und seines augenscheinlichen Gewichtsverlustes“ unterlassen haben, einen Arzt zu kontaktieren, sodass der Bub letztlich verstarb. Viele Fragen stehen noch offen. Es bleibt abzuwarten, was die weiteren Ermittlungen ergeben. (APA, red. 24.05.2024)