Wegen gefährlicher Drohung: Großeinsatz an Innsbrucker Schule

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 12:32 / ©BMI/ Gregor Wenda

Am heutigen Freitag, dem 24. Mai, ging in Innsbruck ein Großeinsatz vonstatten. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra war vor Ort. Im Zentrum des Einsatzes stand ein Innsbrucker Gymnasium in der Angerzellgasse. Das Gebiet rund um die Schule wurde großräumig abgesperrt. Schon nach wenigen Minuten wurde der Einsatz beendet.

Gefährliche Drohung

Es war zu einer „gefährlichen Drohung“ gegen die Schule gekommen. Laut „ORF“ dürfte ein Posting in einem Sozialen Medium der Auslöser für den Einsatz gewesen sein. Anfangs war die Rede von Schüssen, dies bestätigte sich allen Anschein aber nicht. Derzeit werden zwei Personen von der Polizei einvernommen, es dürfte sich hierbei um Schüler handeln. Verletzte gab es keine.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2024 um 12:53 Uhr aktualisiert