Unfall in Maria Saal: Jugendlicher überschlägt sich mit Mofa

Heute Vormittag, gegen 7 Uhr, war ein 38-jähriger Kärntner aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Auto auf der Gemeindestraße in Ratzendorf (Gemeinde Maria Saal) in Richtung Maria Saal unterwegs. Da am rechten Fahrbahnrand drei Schülerinnen in dieselbe Richtung gingen, fuhr der Autofahrer in der dortigen Linkskurve links an ihnen vorbei.

Autofahrer versuchte noch auszuweichen

In diesem Augenblick kam ihm aber ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Motorfahrrad entgegen, wie die Polizei berichtet. Der Autofahrer versuchte zwar noch leicht nach rechts auszuweichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass es zu einer Berührung mit dem Jugendlichen aus Maria Saal kam. Dieser kam zu Sturz und überschlug sich in weiterer Folge. Dabei wurde er verletzt und musste ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden, der Autofahrer blieb unverletzt.