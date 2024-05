Ab 21. Juni: 3D-Bogensport-EM findet in Bad Kleinkirchheim statt

Eine Gruppe begeisterter Bogenschützen aus ganz Kärnten bringt die Europameisterschaften im 3D-Bogenschießen nach Bad Kleinkirchheim. Die Veranstalter gehen von 25.000 Nächtigungen und einer Wertschöpfung von 4,5 Millionen Euro aus.

Bald fixe Bogensport-Parcours in Bad Kleinkirchheim?

Eine der größten Kärntner Sportveranstaltungen im heurigen Jahr wird in Bad Kleinkirchheim ausgetragen: Über 1.600 Teilnehmende aus 27 Nationen werden bei den Europameisterschaften im 3D-Bogenschießen von 21. bis 29. Juni im Berg- und Thermenort zu Gast sein. Dafür hat das Organisationskomitee rund um Wolfgang Halvax, Präsident des Kärntner Bogensportverbands, und Mirjam Ressmann, amtierende Europameisterin und Schützin im Sportverein Mittelerde in Arriach, acht Parcours auf 150 Hektar Wald- und Wiesenfläche eingerichtet. “Mit den Grundbesitzern sind wir in einem sehr guten Austausch. Unsere Parcours sind nur für die Sportveranstaltung angelegt. Es würde uns freuen, wenn es künftig in Bad Kleinkirchheim fix eingerichtete Bogensport-Parcours gibt.”, sagt Mirjam Ressmann. Beim Hotel “Der Kirchheimerhof” soll künftig ein Übungsplatz für Bogenschützen entstehen, und Hoteliersfamilie Hinteregger überlegt sogar, in Zukunft selbst einen Parcours zu betreiben. “Wir sind stolz, dass Bad Kleinkirchheim als Austragungsort ausgewählt wurde und sich von seiner besten Seite präsentieren kann. Neben den Veranstaltern gilt der Dank den Grundstücksbesitzern, die die Parcoursgestaltung ermöglicht haben.

Bogensportveranstaltungen sollen regelmäßiger stattfinden

Bogensport gewinnt immer mehr an Breitenwirkung. Es wäre schön, wenn wir Bogensportveranstaltungen in Kärnten zu einem regelmäßigen Event machen können”, sagt Bürgermeister Kommerzialrat Matthias Krenn. Mehr als 100 freiwillige Helfer sorgen an den Veranstaltungstagen für einen reibungslosen Ablauf. Eine Großveranstaltung, die organisatorisch einiges abverlangt. “Wir haben jahrelange Kompetenz in der Durchführung und Organisation von internationalen Turnieren”, sagt Wolfgang Halvax, der sich seit über 15 Jahren dem Bogensport verschrieben hat. Im vergangenen Jahr lud das eingespielte Team rund um Halvax und Ressmann zu den Österreichischen Meisterschaften nach Bad Kleinkirchheim. Mit 500 Teilnehmenden war dies ein Vorgeschmack auf die Europameisterschaften.

Wertvolle Veranstaltung für die Tourismusregion

Die Veranstaltung wird den Touristikern rund 25.000 zusätzliche Nächtigungen bringen. Die Wertschöpfung für die gesamte Region schätzt Halvax auf 4,5 Millionen Euro. Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge: “Bogenschießen zählt mitunter zu den schönsten Sporterlebnissen, denn hier stehen Bewegung und Konzentration inmitten der Natur im Fokus. Wir erreichen mit diesem Sport eine Zielgruppe, die zum Image Bad Kleinkirchheims und unserer Region sehr gut passt.” Michael Prägant, stellvertretender Tourismusverband Vorsitzender: “Die Austragung der Europameisterschaften im 3D-Bogensport ist ein bedeutendes Ereignis für die Region und unterstreicht die Bedeutung von Bad Kleinkirchheim als erstklassiges Reiseziel für Sport- und Naturbegeisterte. Wir danken allen Organisatoren, Helfern und Sponsoren und freuen uns auf spannende Wettkämpfe und viele begeisterte Besucher.”

Festakt, Pastaparty und gute Laune

Die Turniertage beginnen mit dem Marsch der Nationen, am 23. Juni. Um 18 Uhr ziehen die Musikkapelle Bad Kleinkirchheim und Volksschulkinder in Tracht mit den Athleten vom Sportplatz bis zum Festgelände bei der Kaiserburgbahn. Landeshauptmann Peter Kaiser wird unter anderen die Europameisterschaften offiziell eröffnen. Der Auftakt wird vom Carinthia Chor Millstatt und dem Volksschulchor festlich umrahmt. Auch an den Turniertagen gibt es für Besucherinnen und Besucher vieles zu erleben. Im Zuschauerbereich am Sportplatz-Areal kommen sie den Schützen ganz nah. Wer selbst Lust hat, sich im Bogenschießen zu versuchen, der hat die Möglichkeit, am Einschießplatz, direkt beim Eventgelände, in den Bogensport hineinzuschnuppern. Bei der Pastaparty am 28. Juni ab 18 Uhr sorgt ein DJ für Stimmung. Wir hoffen auf ein großes Publikum, das die Teilnehmenden kräftig anfeuert”, sagen die Veranstalter.