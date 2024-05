Wilhelmine ist 101 geworden: Sie liebt Gesellschaft vieler Menschen

Donnerstagnachmittag feierte Wilhelmine Obmann ihren Geburtstag im Seniorenheim der Diakonie. Seit 2018 nennt sie das Heim der Diakonie de La Tour in Harbach ihr Zuhause.

Trotz Erblindung: Frau Obmann geht gerne zu Veranstaltungen

Die Klagenfurterin ist zwar beinahe vollkommen erblindet, unterscheidet ihre Mitmenschen aber anhand ihrer Stimmen. Sie liebt es nach wie vor in Gesellschaft vieler Menschen zu sein. Der Kontakt zu anderen ist für sie von großer Bedeutung und bei Veranstaltungen zeigt sich Wilhelmine Obmann sehr interessiert. In ihren früheren Lebensjahren ist sie liebend gerne Kaffee trinken gegangen und dieser Tätigkeit geht sie auch heute noch mit Freude nach.

Sie war mit 65 Jahren als Au-Pair in Amerika

„Der Besuch bei Wilhelmine Obmann war wirklich schön. Sie ist eine kommunikative Frau, die es sehr genießt in Gesellschaft zu sein. Ich gratuliere Frau Obmann von Herzen zu ihrem Ehrentag und wünsche alles erdenklich Gute und viel Gesundheit“, so Bürgermeister Christian Scheider. Wilhelmine Obmann war verheiratet und hat eine Tochter und einen Sohn. Ihre Enkelin, die in Amerika lebt, kommt sie in regelmäßigen Abständen besuchen. Die Frau hat bei der Post in Klagenfurt als Schalterbeamtin gearbeitet. Mit 65 Jahren war sie als Au-Pair-Mädchen in Amerika. Bürgermeister Christian Scheider überbrachte ihr persönlich Glückwünsche und einen prall gefüllten Obstkorb mit vielen Vitaminen.