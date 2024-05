SPÖ Steiermark lud zum Europa-Wandern ein

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 13:35 / ©SPÖ Steiermark

Von Voitsberg und Knittelfeld aus sind rund 100 Teilnehmern in zwei Gruppen gestartet und zum Oskar-Schauer-Haus gewandert. Passend zur Veranstaltung meint Grossmann: „Auch mit der Europäischen Union muss es dringend wieder aufwärts gehen. Ich trete darum an, damit es im nächsten Europäischen Parlament einen Kurswechsel hin zu einem sozialeren und gerechteren Europa gibt, das sich um die großen Herausforderungen unserer Zeit kümmert. Der Schutz der arbeitenden Menschen, Konsument:innenschutz und Versorgungssicherheit bei Medikamenten, Lebensmitteln, Industrieprodukten und weiteren Bereichen müssen ins Zentrum rücken. Wenn das gelingt, können wir die Zuversicht in die Europäische Union stärken und gemeinsam neue Gipfel erklimmen.“