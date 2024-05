Die „Schneepflug-Meisterschaften“ finden heuer in der Steiermark statt

„Die Anlage des ARBÖ-Fahrtechnikzentrums in Ludersdorf ist einfach perfekt. Für das Publikum sind alle 14 Parcoursstationen einsehbar, die ,Schiedsrichter‘ sprich Bewerter haben kurze Wege“, kommen die erstmaligen Veranstalter Martin Nigitz von der Holding Graz und Gerhard Fürböck vom Straßenerhaltungsdienst (STED) des Landes Steiermark ins Schwärmen.

Hier ist Millimeterarbeit gefragt

14 Hindernisse, und 14-mal ist Millimeterarbeit gefragt – egal ob beim Rückwärtsslalom durch Kegel, Ringaufnahme plus Zielbremsung oder Verschieben einer LKW-Bremstrommel in einen Ablagekreis. Nigitz: „Bei insgesamt 14 bewerteten Parcoursstationen werden maximal 1.300 Punkte vergeben, für jeden Fehler gibt es Abzüge. Bei den Zeitpunkten gibt es maximal 300 Punkte. Die Richtzeit beträgt zehn Minuten, wobei für jede Sekunde, die schneller gefahren wird, ein Pluspunkt winkt.“

© Bektas/Land Steiermark © Bektas/Land Steiermark © Bektas/Land Steiermark

Aus den teilnehmenden Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Steiermark, der ASFINAG und dem Städtebund sind je fünf Fahrer startberechtigt bzw. haben sich in internen Vorausscheidungen qualifiziert. In Summe nehmen also am 4. Juni ab 12 Uhr 35 Fahrer die Herausforderung in einem UNIMOG 423 mit 230 PS und einer Pflugbreite von 3,20 Meter in Angriff. „Die besten Zwölf qualifizieren sich für den Finaltag am 5. Juni, an dem dann ab 9 Uhr jeweils zwei Durchgänge bestritten werden. Und die ersten Drei vertreten dann die rot-weiß-roten Farben bei den heurigen Europameisterschaften in Deutschland“, so Fürböck.