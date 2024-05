Gewitter-Gefahr in Österreich: Starkregen, Hagel und Sturm möglich

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 13:59 / ©Montage: Rosie Orasch/ uwz.at

Am heutigen Freitagnachmittag, dem 24. Mai, wird es mancherorts wieder ungemütlich. Die höchste Wahrscheinlichkeit für kräftige Gewitter herrscht in der Steiermark, Niederösterreich, Wien und teils auch Burgenland. Die Wetterexperten gaben bereits eine (Vor-)Warnung aus.

Starkregen, stürmische Böen und kleiner Hagel

Aber was genau erwartet uns nun? Der Wetterdienst „Skywarn Austria“ erläutert: „Wie schon in den letzten Tagen sorgt die feuchte und labile Luftmasse auch heute für ein deutlich erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Ab der Mittagszeit bilden sich ausgehend vom Berg- und Hügelland relativ verbreitet Schauer und Gewitter, die auch auf das Flachland übergreifen können.“ Demnach ist außerdem wieder mit Starkregen, stürmischen Böen und auch kleinem Hagel zu rechnen.

Kleine Muren und lokal überflutete Straßen möglich

Bis in die Nacht sollen die Schauer aber schon wieder abklingen. Bis es aber so weit ist, muss man sich auf die möglichen Auswirkungen der Schauer gefasst machen. Wo es stark regnet, könnte es zu kleinen Muren und lokal überfluteten Straßen kommen. Davor warnt die GeoSphere Austria: „Erneut ist mit Gewittern und Regenschauern zu rechnen. Diese verlagern sich kaum oder nur sehr langsam, damit besteht in Gebieten mit stationären oder sehr langsam ziehenden Zellen lokal die Gefahr von hohen Regensummen!“ Auch die Österreichische Unterwetterzentrale (UWZ) unterstreicht die aktuelle Wetterlage und warnt ebenso vor Gewittern und Hagel.