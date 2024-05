Seltsamer Sirenenton gibt Rätsel in Villach auf: „Woher kommt das?“

„Ich kann nicht der einzige sein, der das hört?“, wandte sich Martin am Dienstag an 5 Minuten. Seit Tagen vernimmt er in der Unteren Fellach ein seltsames Geräusch. „Es klingt wie eine irrsinnig laute Polizeisirene“, versucht er zu beschreiben. Auch Patrick fragte uns: „Ich höre ständig einen Sirenenton. Was ist das?“

„Wichtiges Warnsignal“

Um herauszufinden, was hinter dem rätselhaften Geräusch steckt, haben wir einige Nachforschungen angestellt und tatsächlich jemanden gefunden, der die Antwort kennt! „Grund sind Bauarbeiten der ÖBB“, erklärt deren Pressesprecher Herbert Hofer. Bei der Sirene handelt es sich um ein wichtiges Warnsignal für die Arbeiter. „Der Ton erklingt immer, wenn ein Zug in die Baustelle einfährt“, so Hofer weiter. Er entschuldigt sich bei den Villachern für die Unannehmlichkeiten und versichert: „Die Arbeiten dauern nur noch bis 3. Juni, dann ist der Spuk wieder vorbei!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2024 um 14:55 Uhr aktualisiert