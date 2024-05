Logistikmarkt Graz knackt 1-Million-Quadratmeter-Marke

Der Logistikmarkt in Graz wird immer größer.

Der Logistikmarkt in Graz wird immer größer.

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 14:56 / ©Alexa/Pixabay

Ende 2023 wurde am Logistikmarkt Graz, dem drittgrößten Logistikmarkt Österreichs, die 1-Million-Quadratmeter-Marke überschritten. Der Logistikmarkt Graz ist der modernste in Österreich, rund 70 % des Bestandes entspricht der Gebäudeklasse A. Vor allem die Errichtungen von Projekten von Eigennutzern im Süden von Graz in den letzten Jahren haben diese Entwicklung vorangetrieben.

Weitere Projekte in Planung

Bei einer Million Quadratmeter ist allerdings noch nicht Schluss: Bis Ende des Jahres 2024 sollen weitere 80.000 m² Logistikflächen rund um Graz fertiggestellt werden: über rund 40.000 m² erstreckt sich das Logistikcenter von Hofer in Lieboch, mehr als 30.000 m² umfasst die erste Bauphase des Panattoni Park Graz Süd bei Leibnitz, dem einzigen spekulativ errichteten Projekt in der Region, das für Fremdnutzer vorgesehen ist. Mit der Verwertung der Flächen wurde das Industrial & Logistics Team von CBRE beauftragt.

Spitzenmiete wird steigen

Die Spitzenmiete für Logistikflächen lag zum Jahresende 2023 bei EUR 6,45/m² pro Monat, diese sollte noch weiter – allerdings langsamer als bisher – ansteigen.