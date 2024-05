Motorrad ging nach Unfall in Flammen auf

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 15:53 / ©5 Minuten

Eine 76-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Hermagor wollte am Freitag mit ihrem Wagen von einer Gemeindestraße kommend in die Weißensee Bundesstraße einbiegen. Dabei übersah die Frau einen entgegenkommenden, 51-jährigen Motorradfahrer aus der Gemeinde Ebenthal. „Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den rechten Kotflügel des Autos“, schildern die Einsatzkräfte. In weiterer Folge kam der Mann zu Sturz.

Motorrad geriet in Brand

Aufgrund des Zusammenstoßes geriet das Motorrad in Brand. Ein zufällig vorbeikommender Fahrzeuglenker reagierte sofort, und löschte das Feuer. Die Unfalllenker wurden nach ärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen ins LKH Villach gebracht. Durchgeführte Alkomatentests verliefen negativ.