50 Personen von Brechdurchfall heimgesucht: Was war der Grund?

Schon am Mittwoch, dem 22. Mai, mussten die ersten paar Personen wegen Brechdurchfalls ins Krankenhaus. Sie alle haben sich mit dem Norovirus infiziert. Laut der Bezirkshauptmannschaft Amstetten wurden inzwischen 50 Fälle gemeldet. Nähere Infos zum Norovirus findest du hier auf der Website der AGES.

Alle waren zuvor beim McDonald’s

Der Ursprung allen Übels konnte schon bald ermittelt werden. Alle Erkrankten besuchten zuvor dieselbe McDonald’s-Filiale. Sofort wurden Prüfungen durchgeführt. Das Ergebnis: Die Ursache ist nicht die Hygiene im Fast-Food-Lokal. Viel eher dürfte der Virus von Mensch zu Mensch übertragen worden sein. Dennoch wird die Filiale für eine Grundreinigung geschlossen. Am morgigen Samstag, dem 25. Mai, will man wieder eröffnen, so berichtet es die „Krone“.