150.000 Euro fließen in neuen Generationenpark 

Am Foto: Stefan Staber, Bürgermeister Manuel Müller, LHStv. Martin Gruber, LAG- & Regionalmanagerin Melanie Köfeler und Christina Graf (v.l.)

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 16:49 / ©Büro LHStv. Gruber/Gamper

Der ehemalige Skaterpark neben dem Tennisplatz in Feistritz an der Drau wurde schon vor einiger Zeit stillgelegt. Stattdessen hat sich die Gemeinde Paternion für ein neues Freizeitprojekt entschieden, das alle Generationen ansprechen soll. Seit einiger Zeit werden die Pläne für einen modernen Motorik-Generationenpark umgesetzt. Der Bewegungspark wird mit verschiedenen Stationen ausgestattet, welche den gesamten Bewegungsapparat in Schwung bringen sollen.

Balanciermöglichkeiten und Co.

Das Angebot reicht von Balanciermöglichkeiten, Bausteinwegen, Hängebrücken über Stiegen bis hin zu Kippbrettern. Zusätzlich werden Tafeln mit Übungsanleitungen aufgestellt. „Gerade in einer Zeit, in der Bewegung und Spielen im Freien zu kurz kommen, ist es umso wichtiger, solche Freiräume, aber auch Treffpunkte für Jugendliche und Senioren zu schaffen“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Die Kosten für das Vorzeigeprojekt belaufen sich auf rund 150.000 Euro, wovon rund 75.000 Euro über LEADER gefördert werden.