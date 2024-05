Autofahrer kam auf Gegenfahrbahn und rammte LKW

Am 24. Mai gegen 9.30 Uhr lenkte ein 38-jähriger Serbe einen Pkw auf der Fernpass Straße in Richtung Süden bzw. in den Lermooser Tunnel. Auf Höhe des nördlichen Tunnelportals geriet der Wagen aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, streifte eine Leitplanke und fuhr dann wieder auf die Fahrspur in Richtung Süden. Nachdem der Lenker den Tunnel passiert hatte, stieß er mit dem Fahrzeug gegen einen Randstein und touchierte einen entgegenkommenden Lkw seitlich.

Verletzung und schwerer Sachschaden

Bei dem Unfall zog sich der 38-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Der Lermooser Tunnel musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Lermoos und Biberwier, die Rettung, ein Notarzthubschrauber und die Polizei. Weitere Ermittlungen folgen.