Feuerwehr am Neuen Platz: BÃ¼rgermeister wurde aus 2. Stock abgeseilt

Neugierig und interessiert waren die Besucher beim heutigen Tag der offenen Tür im Klagenfurter Rathaus. Sämtliche Abteilungen und Referate stellten ihre Aufgabengebiete und ihre tägliche Arbeit vor. Besonders spannend waren die Vorführungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren auf dem Neuen Platz, bei denen unter anderem Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) direkt aus dem zweiten Stock abgeseilt wurde!

Erfolgreicher Infotag im Rathaus

Zudem brachte die Abteilung Entsorgung ein Müll- sowie das Kanalinspektionsfahrzeug mit, welches von den Besuchern genauer unter die Lupe genommen werden konnte. Vertreten waren auch die Stadtwerke, die KMG und der Zivilschutzverband. „Ich freue mich, dass es seitens der Bevölkerung ein großes Interesse gegeben hat, sich die tägliche Arbeit unserer vielen Abteilungen genauer anzusehen. Viele Fragen wurden beantwortet und wir konnten zeigen, dass die Stadtverwaltung täglich einen enormen Beitrag leistet, damit wir in Klagenfurt eine so hohe Lebensqualität haben“, so Scheider in seinem abschließenden Fazit.