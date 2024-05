Geänderter Streckenverlauf beim Red Bull Erzbergrodeo

Manuel Lettenbichler in Action beim Red Bull Erzbergrodeo 2023 in Eisenerz.

In weniger als einer Woche startet das Red Bull Erzbergrodeo in seine bereits 28. Ausgabe und die weltweit einzigartige Motorrad-Offroadsport-Veranstaltung wird sowohl sportlich als auch eventtechnisch neue Maßstäbe am steirischen Erzberg setzen. Werksprofis und ambitionierte Amateure aus 50 Nationen und allen Kontinenten stellen sich der Herausforderung, das härteste Extreme-Enduro-Event der Szene zu bewältigen – und um wertvolle Punkte in der FIM Hard Enduro WM zu kämpfen.

©Philip Platzer Der zweifache Red Bull Erzbergrodeo.Gewinner Manuel Lettenbichler.

Topkaliber der Szene am Start

Neben den Superstars der aktuellen Hard Enduro Weltmeisterschaft Saison dürfen sich Motorsport-Fans auch auf Top-Kaliber aus der Enduro-WM, der Trial WM, der amerikanischen Supercross und Hard Enduro Szene und sogar aus dem Rallye Raid Bereich freuen. Auch die nächste Generation der Hard Enduro Athleten ist vollzählig vertreten, da das Red Bull Erzbergrodeo auch als Lauf zur FIM Hard Enduro Junioren Weltmeisterschaft zählt. Und dann stehen neben den tausenden Hobby Motorsportlern auch die jeweiligen Topfahrer aus den nationalen Offroad-Rennserien am Start!

Favoriten trainieren bereits rund um den Erzberg

In Eisenerz sind die Topfavoriten für das härteste Rennen der Szene angekommen und akklimatisieren sich für die kommenden Herausforderungen. Manuel Lettenbichler, Trysan Hart, Graham Jarvis, Mario Roman, Teodor Kabakchiev, Wade Young und auch Österreichs Hard-Enduro Spitzenfahrer Michael Walkner wurden bereits auf ihren Mountainbikes beim lockeren Training in der atemberaubenden Umgebung des Erzbergs gesichtet.

©Klaus Listl In der Red Bull Erzbergrodeo Arena geht es heiß her.

Vielfältiges Programm

Gestartet wird das größte Enduro-Festival der Welt traditionell mit dem Mitas Rocket Ride Steilhangrennen am Donnerstag. Nach den Qualifikationsläufen gehen die 48 schnellsten Fahrer in das Rocket Ride Superfinale am Donnerstagabend. 1.308 Teilnehmer gehen dann am Freitag und Samstag beim Blakläder Iron Road Prolog auf die knapp 15 Kilometer lange Rennstrecke über den Erzberg, wobei hier eine mit etlichen Schikanen gespickte High-Speed Schotterstrecke befahren wird. Im Rahmen der Akrapovic Speed Challenge wird inmitten der Rennstrecke die Höchstgeschwindigkeit gemessen und mit EUR 1.500,- Preisgeld prämiert. Nach zwei Renntagen werden sich die 500 schnellsten Teilnehmer für das Red Bull Erzbergrodeo Hauptrennen qualifizieren. Mit der Siberia Trial Xtreme Challenge bieten die Veranstalter ein weiteres Racing-Highlight für alle Teilnehmer und Besucher.

©Klaus Listl Der Steirische Erzberg wird vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 zum Epizentrum der internationalen Hard Enduro Welt.

Neuer Streckenverlauf beim Hauptrennen

Für großes Interesse sorgt dieses Jahr der geänderte Streckenverlauf des Red Bull Erzbergrodeo Hauptrennens am Sonntag. 2024 wird der legendäre Signature-Checkpoint Carl’s Dinner bereits in der ersten Hälfte des Rennens serviert. Carl’s Dinner ist ein mit teilweise mannshohen Felsbrocken gespickter Streckenabschnitt mit einer Gesamtlänge von 3.700 Metern. Die Sektion gilt als eine der härtesten Prüfungen im Hard Enduro Sport. „Mit der Verlegung von Carl’s Dinner in die erste Rennhälfte wollen wir möglichst vielen Teilnehmern die Chance geben, diesen ikonischen Streckenteil mit all seinen Herausforderungen einmal selbst zu erfahren“, so Erzbergrodeo-Mastermind Karl Katoch.

Zusätzliche Streckenhighlights

Die weiteren Streckenhighlights stehen auch 2024 wieder am Red Bull Erzbergrodeo-Menüplan: mit 24MX Wasserleitung (CP1), Blakläder Zentrum am Berg (CP4), Wacker Neuson (CP6), George Avenue (CP12), Machine (CP14), Elevator (CP17), Motorex Highway (CP23) und Dynamite (CP25) warten alle Klassiker auf die 500 qualifizierten Starter am Sonntag.