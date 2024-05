Ingeborg-Bachmann-Preis: 14 Autoren stellen sich der Jury

„Wir sehen heuer bereits im Vorfeld, dass immer mehr literarisch interessierte Menschen ganz ohne berufliche Notwendigkeit nach Klagenfurt kommen wollen. Manche Menschen sagen, dass die Tage der deutschsprachigen Literatur ein idealer Kulturkurzurlaub sind: Lesungen und Diskussionen ab dem Vormittag, am Nachmittag der See und dann Gespräche mit der gesamten Literaturszene am Abend. In der letzten Juniwoche wird die Kärntner Landeshauptstadt tatsächlich zu einer Literaturhauptstadt“, so Bachmannpreis-Koordinator Horst L. Ebner vom ORF-Landesstudio Kärnten. Beim diesjährigen Bachmannbewerb lesen neun Autorinnen und fünf Autoren ihre bis zu diesem Zeitpunkt unveröffentlichten Texte. Der Jury sitzt ab diesem Jahr Klaus Kastberger vor. Neu in der Jury ist die Literaturkritikerin und Dramatikerin Laura de Weck.

Preis mit 25.000 Euro dotiert

Die überregionale bzw. internationale Strahlkraft freut auch Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten): „Der Bachmann-Preis ist zu einer kulturellen Institution geworden, wie man sie nur selten findet. […]“ Daher ist es eine Selbstverständlichkeit für die Stadt Klagenfurt, dem ORF Kärnten weiterhin als starker Partner zur Seite zu stehen. Die Stadt Klagenfurt stiftet auch den Hauptpreis, den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis. „Klagenfurt Marketing“ hat rund um den Bewerb zudem ein vielfältiges Programm mit mehr als 50 Veranstaltungen geschnürt.

Geburtshaus wird öffentlich zugänglich gemacht

Im Vorfeld des Bewerbes wird, kündigt Bürgermeister Scheider an, das Geburtshaus der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann in der Henselstraße öffentlich zugänglich gemacht. „Das Ingeborg-Bachmann-Haus, das mit Ausstellungen das Leben und Werk der Schriftstellerin nachzeichnet und vom kärtnten.museum geführt wird, wird am 17. Juni mit einem Straßenfest eröffnet“, so Scheider. Eine weitere, sehenswerte Überraschung rund um den Literaturwettbewerb kündigt ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard an: Am Tag vor der Eröffnung wird im Bachmann-Park beim ORF Landesstudio Kärnten eine Installation von Brandy Brandstätter eingeweiht. Das Kunstwerk wurde anlässlich des 90. Geburtstages von Ingeborg Bachmann bei einer Ausstellung im Musilmuseum präsentiert. Jetzt ist das aus Säulen bestehende Werk, das das Portrait der Dichterin zeigt, aus wetterfestem Material nachgebaut worden und erhält seinen Platz im Bachmann-Park.

Klagenfurter Literaturkurs findet wieder statt

Selbstverständlich findet der Klagenfurter Literaturkurs, aus dem schon einige Bachmannpreis-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch Gewinner hervorgegangen sind, auch dieses Jahr wieder im Vorfeld des Bewerbes statt. Zehn junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben an den Tagen vor dem Bachmann-Bewerb die Möglichkeit, mit den erfahrenen Autoren wie Josef Winkler, Julia Weber und Thomas Lang an ihren Texten zu arbeiten.