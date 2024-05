Sonne & Regen: Am Samstag ist in der Steiermark mit allem zu rechnen

Am Samstag gibt es zumindest in der Ost- und Südsteiermark frühlingshaftes Wetter. Laut Geosphere Austria ist es hier über weite Strecken sonnig. Weniger Wetterglück hat die Obersteiermark: Hier verläuft der Vormittag abwechselnd sonnig und bewölkt, am Nachmittag ist mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Auch am Vormittag kann es vereinzelt zu Schauern kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 8 und 13 Grad in der Früh und 19 bis 23 Grad am Nachmittag.