Sonnenschein und Regen: Wochenende bringt wechselhaftes Wetter

Am meisten Sonnenstunden gibt es am Samstag voraussichtlich in Unterkärnten. Nach Westen hin beginnt der Tag dagegen hingegen häufig mit Wolken. „Zum Teil lockert es erst gegen Mittag auf“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Ab dem frühen Nachmittag sind dann wieder Regenschauer möglich, wobei auch Blitz und Donner dabei sein können.