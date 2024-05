Bis zur Brust eingesunken: Villacher (68) blieb in Sumpf stecken

Faak am See

Es waren ein 25-jähriger Mann aus Villach und ein 25-jähriger Mann aus der Gemeinde Bleiburg, Völkermarkt, die wohl zu Lebensrettern wurden für den 68-jährigen Kärntner. Schon als sie ihr Auto am Parkplatz eines Campingplatzes in Faak am See parkten, hörten sie aus dem Sumpfgebiet Hilfeschreie. Zirka 3 Meter entfernt von der Wiese sahen sie ihn dann: den 68-jährigen Villacher, im Sumpf liegend. Die jungen Männer riefen am gestrigen Freitag, dem 24. Mai, gegen 20.30 Uhr, den Notruf.

Komplett mit Schlamm bedeckt

Der Pensionist war beim Spaziergang in das für ihn nicht erkennbare sumpfige Areal eingesunken. Allein konnte er sich aber nicht aus der misslichen Lage befreien. „Die alarmierten Beamten begaben sich sofort in Richtung des hilflosen Mannes. Dieser lag seitlich im Schlamm und Wasser und konnte sich selbstständig nicht befreien bzw. aufstehen. Er war bis auf Brusthöhe durchnässt und komplett mit Schlamm bedeckt“, heißt es von der Landespolizeidirektion Kärnten.

Beamten eilten zu Hilfe

Aber die Rettung gestaltete sich auch für die Beamten nicht sehr leicht – sie konnten nicht in den knietiefen Sumpf steigen. Also holten sie eine Rettungsleine aus dem Dienstfahrzeug und warfen sie dem Mann zu. So konnten sie ihn hoch- und aus dem Schlamm ziehen.

Stark unterkühlt und geschwächt

Der 68-jährige Pensionist war so stark unterkühlt und geschwächt, dass er nicht mehr in der Lage war, selbständig zu stehen. Er wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.05.2024 um 06:40 Uhr aktualisiert