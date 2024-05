Steirerin (20) prallte mit E-Scooter gegen Auto

Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Auto auf der Kaspar-Harb-Gasse und hielt an der Kreuzung mit der Wasserwerkstraße an. Das Fahrzeug ragte dabei etwas in den dortigen Rad- und Gehweg. Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz fuhr mit ihrem E-Scooter auf diesem Rad- und Gehweg und prallte gegen die Frontpartie des Autos. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wagna eingeliefert.