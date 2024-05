Cobra rückte wegen Schüssen aus: Fall nahm dann unerwartete Wende

Am Freitag, dem 24. Mai 2024, gegen 21.15 Uhr erstattete ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land per Notruf Anzeige über eine Lärmerregung in einem Wohnhaus in der Gemeinde Arnoldstein, Bezirk Villach-Land. Die Beamten schritten ein und der amtsbekannte 29-jährige Mann aus Arnoldstein stellte den Lärm – zumindest vorerst.

Schüsse wahrgenommen

Denn schon um 21.30 Uhr erfolgte die erneute Anzeige. Der Lärm bestehe immer noch und zusätzlich habe der 25-Jährige nun wahrgenommen, dass aus dem Fenster der Wohnung zwei Schüsse abgefeuert wurden. In kurzer Zeit wählte der 25-Jährige wegen der Schüsse mehrmals den Notruf. Insgesamt habe er acht Schüsse wahrgenommen.

Angezeigter war bereits amtsbekannt

„Da es sich bei dem Angezeigten um eine amtsbekannte Person handelte, wurden zur Unterstützung mehrere Polizeistreifen, ein Polizeidiensthund, das EKO/Cobra sowie die SIG Kärnten (Schnelle Interventionsgruppe) zur Unterstützung durch die Landesleitzentrale verständigt“, heißt es von der Polizei.

Cobra im Einsatz

Als die Beamten einschritten, bemerkte sie, wie der Angezeigte die Wohnungstüre verriegelte und mit weiteren Personen sprach. Das Sondereinsatzkommando Cobra forderte den 29-Jährigen auf, sein Verhalten einzustellen und die Wohnungstüre zu öffnen. Erst nach mehrmaligen Aufforderungen kam der Mann der Anordnung nach. Sobald die Türe entriegelt war, verschaffte sich die Cobra Zugang zur Wohnung. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Alles nur ein Spaß?

An diesem Punkt nahm das Ganze eine unerwartete Wende. Denn wen fanden die Beamten in der Wohnung vor? Den zu jenem Zeitpunkt unbekannten 25-jährigen Anzeiger sowie ein 17-jähriges Mädchen aus Villach. Bei der Einvernahme packte der 25-Jährige dann aus. Er gestand, dass er gemeinsam mit dem amtsbekannten 29-jährigen Arnoldsteiner sämtliche Anzeigen vorgetäuscht hätte. Warum? Die beiden wollten sehen, was passiert und fanden das amüsant.

29-Jähriger blieb aggressiv

Die eingesetzten Kräfte durchsuchten dennoch die Wohnung und alle anwesenden Personen. Waffen wurden keine gefunden. Indes verhielt sich der 29-Jährige durchgehend renitent und aggressiv. Trotz mehrmaliger Aufforderung beruhigte er sich nicht. Die Cobra nahm ihn daher vorläufig fest und brachte ihn in das Polizeianhaltezentrum Villach.

Alle drei werden angezeigt

Bei der Einvernahme auf der Polizeiinspektion Arnoldstein gestanden die beiden anderen alles. Sie wollte sehen, ob die Cobra auch tatsächlich einschreiten würde. Zum Zeitpunkt der Anzeigeerstattung war nicht bekannt, dass sich der 25-jährige Anzeiger in der Wohnung des amtsbekannten Arnoldsteiners aufgehalten hat, teilt die Polizei mit. Alle drei Personen wurden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.05.2024 um 07:42 Uhr aktualisiert