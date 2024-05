Parfums und Kosmetik gestohlen: Polizei fasst Serien-Dieb

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 08:35 / ©Montage: Canva/ BMI/Gerd Pachauer

Am Freitag, dem 24. Mai 2024, gegen 14 Uhr wurde ein 24-jähriger Slowene von einer 24-jährigen Verkäuferin beim Diebstahl von mehreren Parfums und Kosmetikartikel in einem Geschäft in der Gemeinde Treffen, Bezirk Villach-Land, erwischt. Er flüchtete sofort.

Fahndung eingeleitet

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann mit seinem Auto von einer Streife der Polizeiinspektion Sattendorf in der Nähe des Tatortes in der Gemeinde Treffen angehalten werden. Das Diebesgut konnte bei ihm sichergestellt werden.

Mehrerer Diebstähle in ganz Kärnten verdächtigt

Im Zuge der Einvernahmen mit Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten konnte erhoben werden, dass der Slowene im Verdacht steht, seit 11. April 2024 zumindest sieben Ladendiebstähle in Drogeriemärkten in Villach, Klagenfurt, Ferlach und Treffen verübt zu haben.

Über 10.000 Euro Schaden

Der Gesamtwert sämtlicher gestohlener Gegenstände beträgt mehr als zehntausend Euro. Der Slowene wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.