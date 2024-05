Messer-Attacke auf Polizisten in Favoriten

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 09:41 / ©Adobe Stock/ Frank Gärtner

Der 10. Bezirk, Favoriten, ist ein heißes Pflaster in Wien. Nach mehreren Messer-Attacken wurde im Bereich Reumannplatz/ Keplerplatz letztlich sogar ein Waffenverbot erhoben und mehrere Schwerpunktaktionen gestartet. Zu so einer polizeilichen Kontrolle kam es auch am gestrigen Freitagabend, dem 24. Mai, gegen 19.30 Uhr. Allerdings artete das Ganze schnell aus.

Messer-Attacke auf Polizisten

Wie die „Krone“ berichtet, wurde ein Mann gegenüber den Polizeibeamten aggressiv. Er war mit Glasflaschen nach ihnen und zückte plötzlich sogar ein Messer, mit dem er auf einen Polizisten losging. Der Beamte hatte zum Glück eine Stichschutzweste an, die ihm vor Schlimmerem bewahrte. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Tatverdächtiger mit Taser überwältigt

Bei dem Messer-Angreifer dürfte es sich um einen 41-jährigen Jordanier handeln. Er wird auch von der deutschen Justiz gesucht. Erst mit dem Taser konnte der Tatverdächtige überwältigt und am Ende auch festgenommen werden. Er dürfte offenbar alkoholisiert gewesen sein. Weitere Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.05.2024 um 09:48 Uhr aktualisiert