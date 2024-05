JuniorÂ Steiermark Landeswettbewerb: SchÃ¼ler zeigten ihr Talent

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 09:53 / ©www.studio-lannach.at

Sie präsentierten ihre Unternehmen, verkauften ihre realen Produkte, stellten sich einem Juryinterview und pitchten auf der Bühne des Europasaals der WKO Steiermark. „Treberei“ führte die Spitze beim Landeswettbewerb an: Stainacher Jugend triumphierte mit Innovationsgeist. Die Atmosphäre beim diesjährigen Junior Company Landeswettbewerb in Graz war elektrisierend und voller Energie, als die Junior Company „Treberei“ des BG/BRG Stainach den ersten Platz eroberte. Jubelnde Schüler und Lehrer: Die Begeisterung war spürbar über die kreative Nutzung von Biertreber bis zur Herstellung von Nudeln.

„Treberei“ tritt beim Bundeswettbewerb an

Georg Frauscher-Emler, Lehrer am BG Stainach, erklärt stolz: „Dieser Erfolg zeigt, wie kreatives und nachhaltiges Denken zu realen, marktfähigen Produkten führen kann. Unsere Schüler haben bewiesen, dass sie die Herausforderungen der modernen Wirtschaft meistern können.“ Die Freude und der Stolz in seinen Worten waren unübersehbar. Nun steht die „Treberei“ bereit, die Steiermark beim Bundeswettbewerb am 28. Mai zu vertreten, um gegen die besten Junior Companies aus ganz Österreich anzutreten. Die Spannung und Vorfreude auf dieses Ereignis sind kaum zu überbieten.

Zweiter und dritter Platz: „Kapuzig“ und „De’Light“

Der zweite Platz ging an die Modeschule Graz mit „Kapuzig“. Die kreativen Köpfe der Modeschule Graz sicherten sich mit ihrer Junior Company „Kapuzig“ den zweiten Platz. Die Kombination aus modischem Bewusstsein und Nachhaltigkeit in ihrer umweltfreundlichen Modekollektion begeisterte die Jury und das Publikum gleichermaßen. Dieser Platz wurde großzügig von der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft gesponsert. Platz drei ging an das Bundesgymnasium Deutschlandsberg mit „De’Light“. Das BG/BORG Deutschlandsberg erreichte den dritten Platz mit “ De’Light “ und ihren handgefertigten, aromatischen Duftkerzen, die ebenfalls ein Zeichen für nachhaltige Produktion setzen. Dieser Platz wurde vom Gründercenter der Sparkasse unterstützt.

©www.studio-lannach.at | Der zweite Platz ging an die Modeschule Graz mit „Kapuzig“ ©www.studio-lannach.at | Platz drei ging an das Bundesgymnasium Deutschlandsberg mit „De’Light“. ©www.studio-lannach.at | „Chips Mir“ wurde mit dem Sonderpreis für Innovation ausgezeichnet.

Sonderpreis für Innovation: „Chips Mir“

„Chips Mir“, eine weitere beeindruckende Leistung des BG/BORG Deutschlandsberg, wurde mit dem Sonderpreis für Innovation ausgezeichnet. Dieser Preis wurde großzügig vom Next Incubator gestiftet. Gerda Lichtberger, Direktorin des BG Deutschlandsberg, kommentiert: „Es ist eine Freude zu sehen, wie unsere Schüler durch ‚Chips Mir‘ und ‚De’Light‘ die Initiative ergreifen und nicht nur ihre unternehmerischen Fähigkeiten, sondern auch ihr Bewusstsein für soziale und ökologische Verantwortung stärken.“ Ihre Worte strahlten Stolz und Zuversicht aus. „Diese jungen Menschen sind nicht nur die Unternehmer von morgen, sondern sie gestalten bereits heute die Zukunft“ lobt Michaela Marterer, Geschäftsführerin der STVG und in diesem Jahr auch Jurymitglied. „Ihre Projekte zeigen, dass Innovation und Engagement Hand in Hand gehen und echte Veränderungen bewirken können.“ stellte Junior Landesbetreuer Ewald Hötzl fest.