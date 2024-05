13 Kilometer Stau auf der A10: „Tendenz steigend“

Wie vom ÖAMTC prognostiziert, gibt es auch an diesem Wochenende Staus auf der Tauern Autobahn (A10). In Fahrtrichtung Villach kam es bereits in den Morgenstunden zu Verzögerungen von über einer Stunde vor dem Baustellenbereich Golling – Werfen. Ab Hallein standen die Kolonnen auf einer Strecke von rund 13 Kilometern still – Tendenz steigend.

Stau auch in Tirol

In Tirol dauerte es auf der Brenner Autobahn (A13) im Bereich der Mautstelle Schönberg um die 30 Minuten länger und auf der Fernpass Straße (B179) abschnittsweise zwischen dem Grenztunnel Füssen (Bayern) und Lermoos.