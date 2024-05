Schwerer Unfall: Bremshebel bohrte sich in Oberschenkel von Radfahrerin

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 10:31 / ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur

„Fahrradteil steckt in Oberschenkel“ – Mit dieser Meldung wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Bruck an der Mur in der Nacht auf Samstag zu einem schweren Unfall alarmiert. „Eine Fahrradlenkerin kam so unglücklich zu Sturz, dass sich der Bremshebel in den Oberschenkel bohrte“, berichten die Einsatzkräfte. Die Frau wurde vom Roten Kreuz Bruck an der Mur und einem Notarzt erstversorgt. Dann entfernten die eingesetzten Einsatzkräfte den Bremshebel.