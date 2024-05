Unbeständiges Wetter in Kärnten: Wo wird es regnen und wo nicht?

Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass das Wetter in Kärnten dieses Wochenende unbeständig ist. Zwar scheint aktuell noch die Sonne, aber im Laufe des Tages wird es bewölkt und Regen ist zu erwarten. Ähnlich wird es auch am Sonntag, dem 26. Mai. Michael Tiefengraber von der GeoSphere Austria gibt gegenüber 5 Minuten eine Prognose für dieses Wochenende ab.

Lokale Regenschauer erwartet

Strahlend blauer Himmel, kaum Wolken und Sonnenschein: Dieses Bild zeichnet sich aktuell in Kärnten. Der Samstag startete größtenteils freundlich. Doch zum Nachmittag hin erwartet uns ein Wetter-Umschwung. „Am Nachmittag ziehen Quellwolken auf und bringen lokale Gewitter mit Starkregen auf“, weiß Tiefengraber. De facto, dürfen wir also später mit Regenschauer rechnen.

Sonntag startet mit Regen

Der Sonntag entwickelt sich genau andersherum. Allerdings ist mit den ersten Regenschauern und Wolken schon am Vormittag zu rechnen. Tiefengraber: „Kärnten befindet sich am Sonntag in dem Niederschlagsgebiet, das von Südosten herzieht. Am Nachmittag gibt es dann wieder mehr sonnige Phasen mit nur einige wenige lokale Schauer.“

Es bleibt dennoch warm

Also: Am Samstag ist der Vormittag trocken, am Nachmittag regnet es in Kärnten und der Sonntag wird genau umgekehrt – am Vormittag regnet es und der Nachmittag bleibt eher trocken. Trotz der angekündigten Regenschauer werden sich die Temperaturen um die 20 Grad bewegen. Und wo aber bleibt es am ehesten trocken? Auch hier zeigen sich lokale Gegenteile.

Wo bleibt es trocken?

Während es am Samstag in Unterkärnten eher trocken bleibt, ist am Sonntag Oberkärnten betroffen. „Heute wird es östlich vom Wörthersee, also in Unterkärnten, trocken bleiben. In Oberkärnten ziehen schon bald Wolken auf. Am Sonntag hingegen wird es in Unterkärnten schon am Vormittag zu regnen beginnen. In Oberkärnten bleibt es aber eher freundlich“, so der Meteorologe der GeoSphere Austria.

Bis zu 24 Grad am Montag

So weit, so gut. Nimmt das unbeständige Wochenende ein Ende, dann dürfen sich die Kärntner wieder über freundliches Wetter freuen. „Der Montag wird der freundlichste Tag der kommenden Woche. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 20 und 24 Grad. Ein Sommertag, also 25 Grad, werden sich knapp nicht ausgehen. Dafür bleibt es am Montag aber weitgehend trocken.“ Die Prognose sei jedoch mit Vorsicht zu genießen.