Wetter-Umschwung in der Steiermark: Wo es am meisten regnen wird

Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass das Wetter in der Steiermark dieses Wochenende unbeständig ist. Zwar scheint aktuell hier und da noch die Sonne, aber im Laufe des Tages wird es bewölkt und Schauer sind zu erwarten. Ähnlich wird es auch am Sonntag, dem 26. Mai. Michael Tiefengraber von der GeoSphere Austria gibt gegenüber 5 Minuten eine Prognose für dieses Wochenende ab.

Lokale Gewitter und Starkregen

Der Samstag startete in der Steiermark größtenteils freundlich. Doch zum Nachmittag hin erwartet uns ein Wetter-Umschwung. „Am Nachmittag ziehen Quellwolken auf und bringen lokale Gewitter mit Starkregen auf“, weiß Tiefengraber. De facto, dürfen wir also später mit Regenschauer rechnen.

Oststeiermark am Rande der „Unwetter-Zone“

In manchen Teilen Steiermark könnten die Schauer aber stärker ausfallen, vor allem die Oststeiermark ist betroffen. Zur Info: Für die umliegenden Bundesländer Niederösterreich und Burgenland wurde eine Vorwarnung für Unwetter ausgegeben. „An der östlichen Grenze zum Burgenland ist auch die Steiermark am Rand von der Unwettergefahr betroffen. Die Gewitterzellen ziehen aber langsam über das Land. Das Starkregen-Potential ist am höchsten, die Hagel- und Sturm-Gefahr hält sich allerdings in Grenzen“, erklärt Tiefengraber.

Es bleibt unbeständig am Sonntag

Wie sieht das Wetter am Sonntag aus? GeoSphere: „Am Sonntag ziehen bereits von der Früh weg von Südosten einige Wolkenfelder und teils gewittrige Regenschauer in die Steiermark. Es bleibt ganztags unbeständig, vor allem nachmittags auch mit einzelnen eingelagerten Gewittern, dann gibt es aber zwischendurch auch Sonnenfenster.“ Laut Tiefengraber befindet sich vor allem die Südsteiermark im Niederschlagsgebiet.

Sommertag in Aussicht

Trotz des unbeständigen Wetters bleibt es warm. Die Temperatur-Maxima bewegen sich so um die 20 Grad. Noch wärmer wird es dann am Montag. „Der Montag wird der freundlichste Tag der kommenden Woche. Er könnte sogar zu einem Sommertag werden. 25 Grad sind in Aussicht. Es bleibt außerdem weitgehend trocken.“ Die Prognose sei jedoch mit Vorsicht zu genießen.