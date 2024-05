Vertrag verlängert: „Marco trägt den GAK im Herzen“

Perchtold stand beim letzten Bundesligaspiel des GAK am 20. Mai 2007 auf dem Feld und kehrt nun mit seinem Herzensklub in die oberste Spielklasse zurück. Perchtold spielte bereits in der GAK-Jugend, kickte in der Saison 2006/07 erstmals bei den GAK-Amateuren und lief bald darauf auch in der Bundesliga-Mannschaft des GAK auf. Nach Stationen in Wiener Neustadt, Gratkorn, Pasching, Grödig, Kapfenberg und St. Pölten wechselte er 2017 wieder zurück zum damaligen Landesligisten GAK. Drei Meistertitel später findet Sportdirektor Dieter Elsneg lobende Worte: „Marco trägt den GAK im Herzen und war in der vergangenen Spielzeit eine wesentliche Stütze unseres Erfolges. Seine Leistungen auf und sein Auftreten abseits des Platzes haben Vorbildwirkung. Deshalb freuen wir uns, dass Marco auch in der kommenden Saison alles für unseren Verein geben wird!“

Schon 240 für den GAK gemeistert

Perchtold hat bereits 240 Pflichtspiele für den GAK absolviert, 29 davon in der abgelaufenen Saison. Auch er freut sich auf die kommenden Aufgaben: „Ich bin 2017 als Bundesliga-Stammspieler zum GAK in die Landesliga gewechselt, um meinen Herzensverein bei der Rückkehr in die Bundesliga zu unterstützen. Dass wir diesen einzigartigen Weg gemeinsam beschritten haben, erfüllt mich mit Stolz. Ich freue mich, mit meinen Fähigkeiten dazu beizutragen, den GAK wieder in der Bundesliga zu etablieren!“