Schwerer Arbeitsunfall: Kärntner (30) griff mit Hand in Holzhacker

Ein 30-jähriger selbständiger Unternehmer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan führte am heutigen Samstagmorgen, dem 25. Mai, mit einem Hackaggregat Holzarbeiten durch. Um ein Sieb zu wechseln, griff der Mann dabei in die Maschine und erlitt schwere Verletzungen durch darin befindliche Messer. Er musste nach Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.