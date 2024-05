Warnstufe Rot: Starkes Hagelgewitter in Wien erwartet

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 13:25 / ©pixabay

Die Unwetterzentrale und die Stadt Wien warnen vor schweren Unwettern am Nachmittag in der Bundeshauptstadt. Rot und somit am stärksten unwettergefährdet sind im Moment die südlichen Bezirke Liesing, Favoriten, Simmering und Meidling. Doch auch alle anderen Wiener Bezirke können von Gewitter und Hagel betroffen sein.

Push-Warnung der Stadt Wien

An alle Nutzer der Stadt-Wien-App erging Samstagmittag eine Push-Benachrichtigung, in der vor dem aufziehenden Sturm gewarnt wird. Konkret heißt es dort: „Es ist mit starken Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturm zu rechnen.“